Луценко обіцяє в лютому виплатити всі борги з зарплати міліціонерам

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє в лютому виплатити всі борги з заробітної плати співробітникам МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав на прес-конференції в Івано-Франківську.

«Зараз виплачено 45% авансу. В перших числах (мається на увазі наступного місяця – УНІАН) ми виплатимо залишок заробітної плати плюс 18-відсоткове підвищення зарплати, яке ми добилися в ході бюджетного процесу, і наступного місяця, в лютому, сподіваємось залагодити цю проблему», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

В той же час він висловив обурення тим, що заробітна плата в МВС на 30% менша, ніж зарплати у співробітників Міністерства оборони. «Зарплати в МВС станом на грудень на 30% менші, ніж зарплати у Міноборони. Тобто, ті, хто, слава Богу, готується до війни вже понад 60 років, отримують на 30% більше, ніж ті, хто кожен день ходить на війну», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зауваживши при цьому: «Я не зазіхаю на чужий бюджет, але хочу, щоб майор в СБУ, міліції, обороні, УДО отримував однаково при рівних умовах вислуги. Це було б справедливо».