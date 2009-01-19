Депутати вимагають перевірити звинувачення СБУ про злочинців у ВР

У Верховній Раді України пропонується створити Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування заяв виконувача обов‘язки голови Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА та заступника голови СБУ Тиберія ДУРДИНЦЯ щодо звинувачень деяких народних депутатів України у корупції, контрабанді, рейдерстві, зловживанні службовим становищем та інших злочинах.

Відповідний проект постанови, внесений народним депутатом від фракції НУ-НС Геннадієм МОСКАЛЕМ, зареєстрований у ВР.

До складу комісії пропонується включити 18 народних депутатів України, а головою ТСК обрати народного депутат від БЮТ Андрія СЕНЧЕНКА, заступником – депутата від НУ-НС Г.МОСКАЛЯ.

В пояснювальній записці до проекту постанови автор Г.МОСКАЛЬ нагадує, що останнім часом керівництвом Служби безпеки України зроблено ряд заяв щодо причетності окремих народних депутатів до злочинної діяльності. Зокрема, це стосувалося депутатів Івана СІДЕЛЬНИКА, Гарегіна АРУТЮНОВА, Геннадія МОСКАЛЯ, Дмитра СВЯТАША, Михайла ВОЛИНЦЯ, Олега РАДКОВСЬКОГО. Автор наголошує, що за відсутності будь-яких доведених фактів було звинувачено парламентаріїв у зв‘язках з організованими злочинними групами, які займаються контрабандою ("Воробьи", "Хромой", "Добряки"), прямо звинувачено голову, першого заступника, окремих членів Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю. В той же час 12 листопада 2008 року генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО на пленарному засіданні повідомив, що у ГПУ немає підстав для внесення до Верховної Ради подань на притягнення окремих народних депутатів до кримінальної відповідальності. Тим самим було визнано безпідставність звинувачень з боку керівництва СБУ, стверджує Г.МОСКАЛЬ. Водночас для повного з‘ясування причин та передумов наявності у СБУ доведених фактів протиправної діяльності та мотивів для публічних звинувачень ряду народних депутатів України, а також належної їх оцінки вищим законодавчим органом України пропонується створити відповідну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України.