Литвин, «не претендуючи ні на що», пропонує відмінити квоти в уряді

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що в його фракції «найбільш кваліфіковані люди» і закликає при кадрових змінах в уряді відійти від квотного принципу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав на прес-конференції.

Він наголосив, що Блок Литвина «не претендував і не претендує на кадрові посади».

За його словами, в той же час ніхто не може заперечувати, що «найбільш кваліфіковані люди» є в його політичній силі.

Він наголосив, що пропозиції, які вноситимуться щодо змін в складі уряду, необхідно узгодити з тим, щоб вони знайшли підтримку в парламенті. В.ЛИТВИН зазначив, що необхідно відійти «від залізобетонного квотного принципу». За його словами, обирати людей на міністерські посади потрібно виходячи з принципу, що це зроблено «не тому, що випало щастя отримати відповідну квоту, а тому, що людина має відповідну професійну підготовку». «Розкоші – вдовольняти політичні пропорції Україна і уряд не має», - додав В.ЛИТВИН. Він також зазначив, що парламент має розглянути програму діяльності уряду, яка має стати «результатом колективних напрацювань». Він зауважив, що відстоюватиме позицію, коли парламент має виконувати і контролюючі функції, а також наполягатиме на тому, щоб рішення ВР були «безумовно виконані» і ніхто не мав права їх ігнорувати. Він зазначив, що керівництву держави треба відійти від практики сприймання парламенту «як профспілки».