Ющенко розкаже про своє бачення коаліції. Радіозвернення до народу

Завтра, 8 квітня, о 18.00 прозвучить радіозвернення Президента України Віктор ЮЩЕНКА до українського народу.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у радіозверненні В.ЮЩЕНКО зокрема зосередиться на питаннях створення парламентської коаліції та виробленні нею єдиної програми і викладе своє бачення щодо принципів її формування. Крім того, у зверненні В.ЮЩЕНКА буде надано увагу питанню вироблення чітких механізмів участі опозиції у формуванні державної політики.

Звернення транслюватимуть три програми Українського радіо та «Радіо ЕРА» FM з повтором у неділю, 9 квітня, о 10.00.

Українське радіо також повторить виступ у суботу о 22.00.

Крім того, звернення Президента можна послухати в Інтернеті.

За кордоном воно прозвучить в ефірі Всесвітньої служби «Радіо Україна» Українського радіо.