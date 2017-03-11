НАБУ закликають розслідувати справу щодо приховування Насіровим британського громадянства

Transparency International Україна закликає Національне антикорупційне бюро України розпочати досудове розслідування щодо приховування головою Державної фіскальної служби Романом Насіровим інформації про наявність у нього британського громадянства з 2012 року.

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Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Transparency International Україна.

Як заявили в організації, «Насіров вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів й надалі використовував "підробку" для отримання допуску до державної таємниці. У діях голови ДФС вбачаються ознаки злочину, передбачених частиною 1 статті 366 КК України».

Як повідомляв УНІАН, 6 березня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що відсторонений від посади голови ДФС Насіров має громадянство Великої Британії, а також Угорщини.

Своєю чергою Насіров спростовує наявність у нього іноземного громадянства.

Детективи НАБУ 2 березня оголосили Насірову підозру в зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

За даними слідства, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

7 березня Солом'янський суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 30 квітня, з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн.