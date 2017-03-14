ВР сьогодні планує включити до розгляду заборону подвійного громадянства (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, серед законопроектів на включення є також президентський законопроект про внесення змін до закону “Про запобігання корупції”, яким планується розширити перелік військовослужбовців, на яких не розповсюджується цей закон.

Крім того, сьогодні парламент має ратифікувати Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

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Серед іншого сьогодні розглядатиметься і ряд законопроектів з питань фінансів і банківської діяльності, а також паливно-енергетичного комплексу, зокрема, щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товариства “Чорноморнафтогаз” у зв'язку з тимчасовою окупацією території України.

Крім того, сьогодні ВР розгляне питання призначення позачергових місцевих виборів, а також щодо обрання депутатів членами комітетів ВР.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня президент України вніс до Верховної Ради законопроект про ‎внесення змін до закону про громадянство, яким пропонується припиняти ‎українське громадянство осіб, що мають громадянство іншої країни (№6175).

‎"Законопроект стосується вирішення питання з подвійним громадянством. Цим ‎законом буде встановлено, що особа, яка добровільно отримала громадянство ‎іноземної держави, буде вважатися такою, що потрапляє під дію вимоги про ‎припинення українського громадянства", - пояснив представник президента у ‎Верховній Раді Артур Герасимов.‎