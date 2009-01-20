У Ющенка пошкодували, що не змогли зупинити Тимошенко

Перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК заявляє, що внаслідок останніх газових домовленостей Україна отримала проблему не тільки з економічного боку, а й з політичного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ШЛАПАК сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ми отримали проблему не тільки з економічного боку, а й з політичного боку. Вкотре ми не змогли витримати єдину позицію, а її необхідно було витримати», - сказав він.

О.ШЛАПАК додав, що Президент і прем`єр-міністр України до останнього часу трималися на загальній позиції.

«У Президента немає на сьогодні законодавчих інструментів зупинити такі рішення… Всю відповідальність, яку несе наша держава, взяла на себе прем`єр-міністр, і, очевидно, вона повністю відповідатиме за Конституцією», - сказав О.ШЛАПАК.