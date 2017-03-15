Трагедія в Княжичах: Луценко зявив, що керівники операції будуть звинувачені у дуже важких злочинах

За трагедію в Княжичах керівників операції звинуватять в дуже тяжких злочинах, оскільки їх службова недбалість призвела до загибелі людей. Про це сказав генеральний прокурор Юрій Луценко, передає ZIK.

Генпрокурор наголосив, що до відповідальності будуть притягнуті не лише співробітників охорони, але і керівництво поліцейської розвідки, запевнив Луценко.

"Моральну відповідальність повинен понести саме керівник спецоперації. А зараз я гарантую, що ці справи передадуть до суду, але яким буде рішення суду - від мене не залежить", - зазначив глава ГПУ.

Також Луценко заявив, що сигнальним став постріл одного із співробітників поліції.

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"Слідство встановило, що поліцейська розвідка знала про пограбування будинку в Княжичах. Від керівництва співробітники розвідки отримали вказівку не застосовувати жодних заходів. Також слідство встановило, що пізніше до пограбованого будинку під'їхала машина поліцейської охорони, працівники якої вкрали елітний алкоголь з житлового будинку", - розповів генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН раніше, в ніч на 4 грудня 2016 року у с. Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинуло 5 правоохоронців.

Пізніше під час слідчого експерименту прокурори з'ясували, що було чітко видно марковані автівки поліції охорони під час нічної стрілянини силовиків у Княжичах.