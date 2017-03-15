Порошенко озвучив умови зняття транспортної блокади окупованого Донбасу (відео)

Україна відновить переміщення вантажів через лінію зіткнення в районі АТО після повернення захоплених бойовиками підприємств в окремих районах Донецької та Луганської областей, припинення вогню і відведення важкого озброєння та артилерії. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам.

«Ми говоримо – поверніть, будь ласка, підприємства українським власникам – незалежно від того, чи це державна форма власності, бо і державну форму власності також захопили, чи правова форма власності. Забезпечте 1 та 2 пункт Мінських угод, це означає припинення вогню та відведення важкої техніки та артилерії – і ми знімаємо обмежувальні заходи з переміщення вантажів через лінію зіткнення», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, РНБО на засіданні сьогодні, 15 березня, ухвалила рішення про тимчасову заборону переміщення товарів через лінію розмежування у зоні АТО до повернення бойовиками під юрисдикцію України захоплених підприємств, вартість яких оцінюється в 2 млрд доларів.

Після засідання секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що на виконання рішення Ради нацбезпеки та оборони буде перекрито всі автомобільні та залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування в зоні АТО.

Крім того, РНБО доручила МВС, Нацполіції, Національній гвардії та СБУ вжити додаткових заходів з посилення громадської безпеки та протидії диверсійним і терористичним проявам.