Депутати Хмельницької міської та обласної рад засудили розгін учасників блокади ОРДЛО

На вимогу громадських активістів 15 березня відбулася позачергова сесія Хмельницької міської ради. Єдине питання порядку денного – розгляд звернення до Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів щодо мирного врегулювання суспільно-політичної ситуації, яка склалася в Україні. Після нетривалого обговорення 39 депутатів, присутніх на засіданні, підтримали це рішення одноголосно.

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«Ми, депутати Хмельницької міської ради, засуджуємо факт силового розгону учасників блокади торгівлі з окупованими районами Донецької та Луганської областей і закликаємо Президента, Верховну Раду та Кабінет Міністрів докласти всіх зусиль для мирного врегулювання суспільно-політичної ситуації в Україні», – йдеться в тексті звернення. Серед вимог, які висунули депутати міської ради до керівництва держави, – відставка заступника голови Національної поліції України В’ячеслава Аброськіна, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, ухвалення закону «Про тимчасово окуповану територію України», заборона торгівлі товарами російського виробництва в Україні, позбавлення банків Російської Федерації ліцензії та права працювати на території нашої держави, визнання АТО війною, яку веде проти України агресор – Російська Федерація. Також депутати наполягають на необхідності взяття під контроль України стратегічних об’єктів, що перебувають у руках російського капіталу, та націоналізації стратегічних підприємств, які забезпечують життєдіяльність країни й перебувають під контролем російського бізнесу. Крім того, у зверненні наголошується на неприпустимості силового протистояння всередині країни та необхідності ухвалення закону про заборону торгівлі з тимчасово окупованими територіями.

Рішення Хмельницької міськради взяли за основу депутати обласної ради, котрі цього ж дня зібралися на позачергову сесію на вимогу громадськості. З 84 депутатів на позачергове пленарне засідання прийшло лише 46. Попри те що під стінами облради мешканці Хмельниччини разом із представниками УКРОПу вимагали підтримати блокаду ОРДЛО й засудити силовий розгін її учасників, рішення ухвалювали близько трьох годин. Зрештою його підтримали одноголосно.

«Хмельницька обласна та міська рада продемонстрували свою позицію, у якій головну роль відіграла не партійна приналежність, а здоровий глузд. Нарешті й Хмельниччина підтримала громадян у їхньому прагненні припинити торгівлю з окупантом, – прокоментував голова Хмельницької обласної організації «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Дмитро Йовдій. – Дедалі більше політсил починають розуміти важливість ухвалення тих рішень, які потрібні громаді, а не вищому керівництву».