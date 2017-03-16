Російський політолог пояснив, чому Кремль "забув" про листа Януковича Путіну з проханням ввести війська

Російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський прокоментував слова прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова, що ніякого листа від колишнього президента України Віктора Януковича з проханням ввести війська адміністрація російського президента не отримувала, і він "не знає", що постійний представник РФ в ООН Віталій Чуркін зачитував його, передає Гордон.

"Те, що Пєсков так відверто змушений брехати, показує, що цей сюжет з листом Януковича дуже важливий. Настільки важливий, що заради цього був убитий Чуркін. Це не моя маргінальна думка. Така поінформована й близька до Кремля людина, як Олексій Венедиктов, головний редактор радіостанції "Ехо Москви". – УНІАН.), присвятила аж дві передачі цій події. Несамовиті деталі розповідав: спочатку не допустили швидку допомогу, тому що Чуркін сидів у секретному приміщенні, потім його відвезли в госпіталь, і коли він помер, при розтині виявили в нирках якусь отруйну речовину. На думку американського експерта, речовину було введено під час вечері в представництві. Загалом, це вже факт", – наголосив він.

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Піонтковський вважає, що в Кремлі недарма згадали про листа Януковича з проханням до російського президента Володимира Путіна ввести війська в Україну. Кремлю вкрай важливо довести, що такого епізоду не було, щоб мати можливість ще раз використовувати цей прийом.

"Зараз змінюється стратегія Кремля щодо лугандонії. Вже максимально наголошується її суб'єктність, в тому числі й через визнання паспортів, введення рублевої зони і так далі. Це дійде до якоїсь форми зміцнення влади. Може, туди надішлють Азарова (Микола Азаров – колишній прем'єр-міністр України. – УНІАН). Оголосять законною владою чи не всієї України. І вже ця влада звернеться до Путіна з проханням ввести війська. Іншого пояснення немає. Адже всі вже забули про цей лист. Навіщо знову роздмухувати ситуацію? На такі злочини й на таку відверту брехню можна йти тільки заради якоїсь великої політичної мети. І мені здається, що вони хочуть це прохання найближчим часом здійснити ніби уперше", – зазначив російський політолог.

Нагадаємо, 16 березня Пєсков заявив, що в адміністрацію президента Росії не надходив лист екс-президента України Віктора Януковича з проханням до Володимира Путіна ввести війська в Україну.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня 2014 року на позачерговому засіданні Ради безпеки ООН Чуркін заявив, що Янукович направив Путіну письмове прохання використовувати російські збройні сили для захисту населення України". "...звертаюся до президента Росії Володимира Володимировича Путіна з проханням використовувати збройні сили Російської Федерації для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності, захисту населення України. Віктор Янукович. 1 березня 2014 року", - процитував Чуркін листа Януковича.

"Дії Росії в Україні повністю адекватні й легітимні", - заявив Чуркін. 1 березня 2014 року Рада федерації РФ одноголосно дала згоду Путіну на використання російських збройних сил в Україні "з метою нормалізації суспільно-політичної ситуації в цій країні". Пізніше це рішення було скасовано, але російська агресія не припинилася.

25 листопада 2016 року Янукович в Ростові-на-Дону підтвердив, що просив Путіна ввести війська в Україну, і назвав це прохання "емоційним".