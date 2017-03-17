Сучасні політики повинні вивчити уроки Української революції 1917-1921 років – В'ятрович

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович вважає, що сучасні політики мають вивчити уроки Української революції 1917-1921 років.

Як передає кореспондент УНІАН. про це він сказав сьогодні під час урочистого засідання Верховної Ради з нагоди 100-річчя Української революції 1917-1921 років.

"Уроки Української революції 1917-1921 років повинні уважно вивчити, в першу чергу, сучасні українські політики", - заявив В’ятрович.

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Він зазначив, що одним із найважливіших з-поміж цих уроків є той, що в Україні кожен політик може мати друзів, союзників, конкурентів, суперників, опонентів, але "вороги, з якими треба боротися справді безкомпромісно, - за межами України, у Росії, яка веде війну проти всіх нас".

"Конкуренти, суперники, опоненти можуть бачити Україну іншою у майбутньому. Але вороги її просто не бачать у майбутньому", - сказав В’ятрович і наголосив, що метою ворогів є знищення держави.

Він зауважив, що учасники Української революції 1917-1921 років зрозуміли цей урок надто пізно, тому "залишили країну на поталу ворогу, тому дописували свої дуже цікаві і повчальні мемуари у кав'ярнях Відня, Парижа чи Берліна".