Росія збирається до кінця року перекинути в Чорне море три субмарини з крилатими ракетами

До кінця 2017 року Росія має намір поповнити Чорноморський флот кількома неатомними підводними човнами, здатними нести крилаті ракети. Про це в неділю в окупованому Севастополі повідомив офіційний представник флоту В'ячеслав Трухачов, передає «ТАСС».

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Трухачов нагадав, що зараз на Чорноморський флот прибувають нові неатомні підводні човни проекту 636.3, оснащені крилатими ракетами комплексу "Калібр". Три субмарини - "Новоросійськ", "Ростов-на-Дону" і "Старий Оскол" - вже знаходяться у Чорному морі. До кінця 2017 року очікується прибуття ще трьох аналогічних підводних човнів, що носять імена "Краснодар", "Колпіно" і "Великий Новгород".

Зазначимо, підводні човни проекту 636.3, завдяки низькому рівню гучності здатні забезпечити завчасне виявлення та можливість атаки кораблів противника з великої дистанції з допомогою протикорабельних крилатих ракет.