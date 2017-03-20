Україна заборонила в'їзд європейським політикам, які відвідали окупований Крим

Служба безпеки України перевірила інформацію щодо перебування в окупованому Криму політиків з європейських та інших країн, які прибули на запрошення окупаційної влади "святкувати" третю річницю псевдреферендуму.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівник Управління взаємодії із ЗМІ та громадськістю СБУ Олена Гітлянська.

"З’ясувалось, що на території АР Крим незаконно перебувають четверо громадян Сербії та один громадянин Чехії", - заявила вона, додавши, що СБУ ухвалила рішення про заборону їм в'їзду до України терміном на 5 років.

"Інформація щодо громадян України у цій делегації наразі не підтвердилась", - йдеться у повідомленні Гітлянської.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня російські ЗМІ поширили інформацію, що в окупований Крим з триденним візитом прибула делегація європейських та українських політиків. До складу делегації нібито увійшло близько 20 осіб, серед яких депутати Європарламенту, а також політики з країн Європейського союзу, СНД і Латинської Америки. Заступник голови комітету Держдуми у справах національностей Руслан Бальбек зазначив, що делегація також "представлена розсудливими українськими політиками".

У РФ вже заявили, що не будуть розголошувати імена українських політиків, що нібито прибули в окупований Крим.