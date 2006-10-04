Балога влаштує Януковичу моніторинг

Секретаріат Президента України має намір запровадити систему моніторингу проектів постанов уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник глави Секретаріату Віктор БОНДАР.

«Ми в Секретаріаті запроваджуємо систему моніторингу проектів всіх постанов і розпоряджень уряду», - сказав В.БОНДАР.

За його словами, представники Секретаріату будуть постійно брати участь у засіданнях урядових комітетів. «Я думаю, ми спільно з секретаріатом Кабміну не будемо допускати прийняття рішень, які потім можуть бути оскаржені», - сказав заступник глави Секретаріату Президента.