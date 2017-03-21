Інформаційне агентство УНІАН заявляє про неприпустимість затримання своїх співробітників у Російській Федерації

Кореспонденти інформаційного агентства УНІАН Роман Цимбалюк і Микита Бородін (оператор) були затримані співробітниками відділення поліції МДУ міста Москва під час запису інтерв'ю з аспірантом Московського державного університету. Незважаючи на те, що Цимбалюк і Бородін акредитовані при МЗС РФ у порядку, встановленому чинним російським законодавством, співробітники поліції завадили виконанню нашими журналістами своїх професійних обов'язків, відібрали документи кореспондентів та затримали громадян України без будь-яких правових підстав для подібних дій.

УНІАН закликає правоохоронні органи Російської Федерації діяти в рамках російського правового поля та російської Конституції і припинити незаконні дії щодо наших співробітників.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Москві затримали українського журналіста, кореспондента УНІАН Романа Цимбалюка та аспіранта, який вивісив над МДУ прапор України. Російські силовики забрали у Цимбалюка його документи.