СБУ відстежує ситуацію щодо затримання кореспондента УНІАН Цимбалюка в Москві

Служба безпеки України відстежує ситуацію щодо затримання в Москві кореспондента УНІАН в РФ Романа Цимбалюка. Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, «ми моніторимо цю ситуацію».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Москві поліція затримала кореспондента УНІАН у РФ Романа Цимбалюка, оператора телеканалу «1+1» Микиту Бородіна та аспіранта історичного факультету МДУ Захара Сарапулова, який 18 березня, в день анексії Криму, вивісив на балконі прапор України.

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Як повідомив Цимбалюк у коментарі УНІАН, їх затримали після того, як вони записали інтерв'ю з Сарапуловим. «Після того, як ми записали інтерв'ю, Захар дістав прапор України, і ми його теж зняли. Після чого під'їхала поліція і почала перевіряти документи. У результаті поліцейські почали говорити, що нібито ми проводили мітинг і, можливо, викрикували якісь гасла, і зараз нас доставили у відділення поліції в будівлі МДУ. Забрали паспорти, акредитації», - повідомив Цимбалюк.

Журналіст заявляє про безпідставність затримання. «За російським законодавством, вони не мали права нас затримувати. Ми знімали в громадському місці, на вулиці, практично в сквері, неподалік від оглядового майданчика», - додав він.