Затриманий у Москві кореспондент УНІАН Роман Цимбалюк відмовився давати пояснення у російській поліції (документ)

Кореспондент УНІАН у РФ Роман Цимбалюк заявляє про безпідставність свого затримання поліцією в Москві.

Про це сам Цимбалюк розповів в коментарі УНІАН.

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«За російським законодавством, вони не мали право нас затримувати. Ми знімали в громадському місці, на вулиці, практично в сквері, неподалік від оглядового майданчика», - заявив він.

Цимбалюк також написав відмову від дачі будь-яких пояснень.

Як повідомив сам Цимбалюк у коментарі УНІАН, його затримали після того, як він записав інтерв'ю з аспірантом історичного факультету МДУ Захаром Сарапуловим, який 18 березня, в день анексії Криму, вивісив прапор України.

«Після того як ми записали інтерв'ю, Захар дістав прапор України, і ми його теж зняли. Після чого під'їхала поліція, почала перевіряти документи. У результаті поліцейські почали говорити, що нібито ми проводили мітинг і, можливо, викрикували якісь гасла, і зараз нас доставили до відділення поліції в будівлі МДУ. Забрали паспорти, акредитації», - повідомив Цимбалюк. Журналіст заявляє про безпідставність затримання.

«За російським законодавством, вони не мали право нас затримувати. Ми знімали в громадському місці, на вулиці, практично в сквері, неподалік від оглядового майданчика», - додав він.

Разом із Цимбалюком затримано також і оператора 1+1 Микиту Бородіна.