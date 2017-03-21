У Москві поліція затримала спецкореспондента УНІАН Романа Цимбалюка (відео)
19:14, 21 березня 2017Політика
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Також затримали аспіранта, з яким журналіст мав проводити інтерв'ю.
Романа Цимбалюка затримали у Москві
У Москві затримали українського журналіста, кореспондента УНІАН Романа Цимбалюка та аспіранта, який вивісив над МДУ прапор України.
Про це журналіст написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
Російські силовики забрали у Цимбалюка його документи.
"Ми знайшли героя Захара, який вивісив Український прапор над МГУ в день третьої річниці анексії Криму. Прекрасне інтерв'ю закінчилося приїздом поліції. Забрали мої документи. Чекаємо приїзду начальника поліції МДУ", - написав він.
Згодом Цимбалюк опублікував відео затримання московськими правоохоронцями.
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Новина в сюжеті: Затримання кореспондента УНІАН Романа Цимбалюка у Москві