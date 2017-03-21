У Москві поліція затримала спецкореспондента УНІАН Романа Цимбалюка (відео)

У Москві затримали українського журналіста, кореспондента УНІАН Романа Цимбалюка та аспіранта, який вивісив над МДУ прапор України.

Про це журналіст написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Російські силовики забрали у Цимбалюка його документи.

"Ми знайшли героя Захара, який вивісив Український прапор над МГУ в день третьої річниці анексії Криму. Прекрасне інтерв'ю закінчилося приїздом поліції. Забрали мої документи. Чекаємо приїзду начальника поліції МДУ", - написав він.

Згодом Цимбалюк опублікував відео затримання московськими правоохоронцями.