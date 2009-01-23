Литвин ставить під сумнів необхідність звіту Стельмаха

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прийняв рішення про проведення позачергове пленарне засідання 26 січня, але ставить під сумнів необхідність звіту голови Національного банку Володимира СТЕЛЬМАХА.

Як повідомила УНІАН прес-секретар голови Верховної Ради Ольга ЧОРНА, В.ЛИТВИН прийняв рішення про засідання відповідно до статті 19 пункту 8 Регламенту ВР, враховуючи наявність 155 підписів народних депутатів під пропозицією скликати позачергове пленарне засідання парламенту, що співвідноситься із положеннями статті 83 Конституції України.

Водночас В.ЛИТВИН вважає, що порядок денний позачергового засідання, який запропоновано його ініціаторами, “викликає запитання з точки зору конституційності у частині пропозицій про відсторонення керівництва Національного банку України від виконання обов’язків”.

При цьому В.ЛИТВИН нагадав, що “Верховна Рада України двічі висловлювала недовіру голові НБУ”. За його словами, в цій ситуації є дивним підхід ініціаторів позачергового засідання парламенту щодо заслуховування звіту В.СТЕЛЬМАХА.

Як відомо, депутати від БЮТ ініціювали проведення позачергового засідання з розгляду питання про діяльність НБУ.