Тимошенко заявляє, що не потрапить у ситуацію Януковича-2004

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що на сьогодні, з огляду на реакцію прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА на підписання газових контрактів, немає підстав уважати, що РФ підтримує її як потенційного кандидата на посаду Президента України.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в ефірі телеканалу «Україна».

«На жаль, наша політична еліта – у тому числі й аналітики, і політологи, і журналісти – набагато глибше, ніж це потрібно, сприймає нормальні обставини економічного співробітництва», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У зв`язку з цим вона пригадала ситуацію 2004 року, коли Росія підтримувала одного кандидата на президентських виборах в Україні (лідера Партії регіонів, тодішнього прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА – УНІАН), однак вибори виграв інший кандидат. «Тому говорити про такі глибинні речі, які виходять із простих і досить важливих для двох країн переговорів по газу, мені здається неправильно», - зазначила прем`єр-міністр України.