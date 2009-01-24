Дубина після операції почувається нормально

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА після перенесеної на серці операції почувається нормально.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні журналістам в Києві.

«Зараз він знаходиться в нормальному стані. Я бажаю йому здоров’я. Я думаю, що ми зробили разом з ним дуже велику справу – ми очистили країну від газової корупції. Я переконана, що він зробив велику справу, і я бажаю йому скорішого одужання», - сказала прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня в ефірі телеканалу «Україна» Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що голова правління НАК «Нафтогаз України» О.ДУБИНА перебуває у реанімації після складної операції на серці.