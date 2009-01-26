Нємцов вважає, що Путіну не вдасться взяти Тимошенко в заручниці

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО загалом успішно провела газові переговори в Москві, оскільки добилася для України доволі вигідних умов. Таку думку висловив 25 січня в ефірі аналітичної програми «Євген Кисельов. Нагорі» на телеканалі TBi російський політик Борис НЄМЦОВ, який свого часу був першим віце-прем`єром з питань ПЕК в російському уряді.

«Ю.ТИМОШЕНКО загалом успішно провела переговори, а от заради чого Володимир ПУТІН воював з Україною, - мені так і незрозуміло, - сказав Б.НЄМЦОВ. - Окрім збитків для Росії, величезних проблем, пов’язаних з репутацією, ще й фінансові втрати, які для Росії перевищують 2 млрд. дол. і перспективи будівництва газопроводу в обхід».

На думку російського політика, Ю.ТИМОШЕНКО, звичайно, у результаті видавалася сильнішою, ніж В.ПУТІН, який звинувачував спочатку в крадіжці (Україну), відтак «від`їхав». Головне, що реально «Газпром» втратив у ціні», - вважає колишній радник Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Б.НЄМЦОВ уточнив, що газові переговори були зірвані, коли РФ наполягала на ціні в 250 дол. за 1 тис. кубометрів, а в результаті середня ціна для України цього року становитиме 220-225 дол., і ця ціна буде навіть нижчою за ту, яку пропонував раніше «Нафтогаз України». Російський політик звернув увагу, що обсяги постачань до України «дорогого газу» в першому кварталі становитимуть лише 5 млрд. кубометрів (по 360 дол. за 1 тис. кубометрів - УНІАН).

При цьому Б.НЄМЦОВ сумнівається, що В.ПУТІНУ вдасться зробити Ю.ТИМОШЕНКО політичною заручницею: «Юлія Володимирівна, вона така, знаєте, сама по собі. Навряд чи хтось може зробити з неї заручницю, вона показувала свою живучість у набагато драматичніших ситуаціях».

Позицію В.ПУТІНА в газових переговорах Б.НЄМЦОВ охарактеризував як цілковитий провал. Водночас, вважає російський політик, «в одному українські політики подібні на В.ПУТІНА – і ті й інші недооцінюють масштабів шкоди для своєї репутації у світі».