Азаров став на захист Стельмаха

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності Микола АЗАРОВ вважає недоцільним порушувати питання про відставку голови Національного банку в розпал кризи та девальвації гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ сказав на позачерговому засіданні парламенту.

Він наголосив: «Знайдіть мені хоч одну країну, де зараз у розпал кризи, у розпал девальвації валюти, порушували б питання відставки голови національного банку».

«Україна вкотре б`є всі рекорди», - додав він.

Він сказав, що європейські країни «в економіку вливають колосальні ресурси, хоча поки це не дає суттєвих результатів».

Водночас він наголосив, що «ми ж не влили жодної гривні в економіку».

М.АЗАРОВ закликав уряд і депутатів, які звинувачують у корупції керівництво НБУ, надати необхідні матеріали правоохоронним органам.

«Що стосується гнівних звинувачень у махінаціях – давайте говорити конкретно. У нас є прокуратура, у нас є СБУ, правоохоронні органи, тому «матеріали на стіл», - сказав М.АЗАРОВ.

«Закінчуйте, нарешті, майданні голослівні звинувачення», - закликав М.АЗАРОВ.