Тарасюк вигнав Кендзьора і Стойка з Руху

Народних депутатів України Ярослава КЕНДЗЬОРА і Івана СТОЙКА виключено з лав Народного Руху України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив голова НРУ Борис ТАРАСЮК, пояснивши при цьому, що відповідне рішення стосовно вказаних осіб було прийнято вчора на позачергових 18-х всеукраїнських зборах НРУ.

«Вчора рішенням з’їзду було прийнято рішення про виключення КЕНДЗЬОРА і СТОЙКА», - сказав він.

При цьому він зауважив, що «це рішення було непростим: в кожному колективі є правило поведінки і моральні принципи».

Що стосується партії, як зауважив лідер НРУ, то в неї є статут.

«І коли статут партії порушують два політики, це призведе до дуже небезпечної ситуації», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Разом з тим, на уточнююче запитання, Б.ТАРАСЮК відповів, що «завдяки вчорашнім рішенням Рух вийшов з кризи і рухається вперед».

Крім того, Б.ТАРАСЮК поінформував, що на вчорашньому з’їзді більш як дві третини делегатів своїми голосами залишили його на черговий термін на посаді голови НРУ.

Водночас, за результатами голосувань більш як на третину оновилася політрада НРУ.

«В результаті в керівних органах партії стало значно більше молодих людей, що свідчить про те, що ми думаємо про майбутнє партії», - зауважив він.

Також, даючи відповідь на одне з запитань, яке стосувалося спроб розколу НРУ, Б.ТАРАСЮК відповів, що такі дії дійсно мали місце і «на вулиці Банковій йшла пряма робота про розкол. Отже джерело спроб розколу Народного руху знаходиться на Банковій».

В контексті сказаного Б.ТАРАСЮК додав, що за наявною у нього інформацією з цього приводу Президент особисто зустрічався з головами трьох крайових організацій НРУ – Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської.

Водночас, лідер НРУ відкинув можливість створення ще якогось псевдоруху, підкресливши при цьому, що такі спроби вже намагалися зробити і раніше.

«Як Народний Рух був заснований у 1989 році, так і залишається ним», - наголосив він.