Чи довіряють ураїнці гривні та банківській системі. Прес-конференція у Києві.

28 січня (середа) 2009 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція

"ЧИ ДОВІРЯЮТЬ УКРАЇНЦІ ГРИВНІ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ?",

на якій будуть оголошені результати всеукраїнського телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна з 21 по 24 січня 2009 року.

Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.

На прес-конференцію винесено питання:

— Які наслідки кризи в банківській сфері вже відчули на собі українці і яких вони очікують?

— До яких дій готові вдатися наші співвітчизники в разі відмови банків повертати депозити?

— Скільки грошей вже втратили українці під час кризи? та ін.

Учасники прес-конференції:

- Костянтин Бондаренко – директор Інституту Горшеніна;

- Володимир Попович – керівник департаменту досліджень Інституту Горшеніна;

- Марина Ткаченко – експерт в галузі соціального проектування.

Контакт для ЗМІ: Олена Дяченко, т. 8 (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.