Чи довіряють ураїнці гривні та банківській системі. Прес-конференція у Києві.

16:16, 26 січня 2009
Політика
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28 січня (середа)  2009 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція

"ЧИ ДОВІРЯЮТЬ УКРАЇНЦІ ГРИВНІ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ?",

на якій будуть  оголошені результати  всеукраїнського телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна з 21 по 24 січня 2009 року.

Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.

На прес-конференцію винесено питання:

— Які наслідки кризи в банківській сфері вже відчули на собі українці і яких вони очікують?

—  До яких дій готові вдатися наші співвітчизники в разі відмови банків повертати депозити?

—  Скільки грошей вже втратили українці під час кризи? та ін.

Учасники прес-конференції:

- Костянтин Бондаренко – директор Інституту Горшеніна;

- Володимир Попович – керівник департаменту досліджень Інституту Горшеніна;

- Марина Ткаченко – експерт в галузі соціального проектування.

Контакт для ЗМІ:  Олена Дяченко, т. 8 (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16. 

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.

 

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