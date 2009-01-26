Чи довіряють ураїнці гривні та банківській системі. Прес-конференція у Києві.
28 січня (середа) 2009 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція
"ЧИ ДОВІРЯЮТЬ УКРАЇНЦІ ГРИВНІ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ?",
на якій будуть оголошені результати всеукраїнського телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна з 21 по 24 січня 2009 року.
Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.
На прес-конференцію винесено питання:
— Які наслідки кризи в банківській сфері вже відчули на собі українці і яких вони очікують?
— До яких дій готові вдатися наші співвітчизники в разі відмови банків повертати депозити?
— Скільки грошей вже втратили українці під час кризи? та ін.
Учасники прес-конференції:
- Костянтин Бондаренко – директор Інституту Горшеніна;
- Володимир Попович – керівник департаменту досліджень Інституту Горшеніна;
- Марина Ткаченко – експерт в галузі соціального проектування.
Контакт для ЗМІ: Олена Дяченко, т. 8 (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.