Лавринович зрозумів, що депутатів вразив вірус з Банкової

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ називає “правовим цинізмом” рішення, що були ухвалені сьогодні під час позачергового засідання ВР і стосувалися Нацбанку України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВР.

«Помаранчева влада 2005 року у незаконний спосіб прийшла до влади. А сьогодні правове невігластво, я б навіть сказав, правовий цинізм, ті норми, що започатковувались виключно з вулиці Банкової, сьогодні це як вірус прийшло до сесійної зали», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, якщо і надалі буде демонструватися бажання незаконним способом захопити Нацбанк, а завтра захопити іншу урядову установу державними органами, то у нас ніколи не буде порядку в країні. “Виключно у правовий спосіб потрібно притягати до відповідальності всіх посадових осіб, які причетні чи до дестабілізації курсу гривні, чи до падіння національного виробництва, чи до будь-яких інших питань», - наголосив перший віце-спікер. При цьому він додав, що «діяти поза правом в такий спосіб, який започаткував в Україні нинішній президент – це є глумлінням над українським народом і над українським правом”.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, те, що відбулося сьогодні у сесійній залі продемонструвало, що в цій країні навіть єдиний законодавчий орган не шанує ті норми права, які сам ухвалює. “Ганьба політикам, котрі сьогодні у Верховній Раді ухвалюють такі рішення», - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада скасувала свою постанову від 2004 року про призначення Володимира СТЕЛЬМАХА головою Національного банку України. Водночас ВР не підтримала постанову «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Верховної Ради України від 16 грудня 2004 року №2243-IV «Про звільнення С.ТІГІПКА з посади голови Національного банку України».