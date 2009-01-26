Синод УПЦ КП закликає Помісний собор РПЦ визнати церкву автокефальною
...і цим припинити її розділення
Синод Української православної церкви Київського патріархату закликає Помісний собор Руської православної церкви визнати „Українську церкву автокефальною і цим припинити її тривале розділення”.
Таке рішення ухвалив Синод Української православної церкви Київського патріархату, який відбувся у неділю.
В Київському патріархаті нагадують, що ще 1-3 листопада 1991 р. Собор Української православної церкви прийняв рішення про необхідність автокефального статусу УПЦ і направив відповідне прохання до Священноначалія РПЦ. “Архієрейський собор РПЦ, який засідав 31 березня – 4 квітня 1992 р., ухвалив передати розгляд питання про автокефалію УПЦ на черговий Помісний собор РПЦ. Питання і досі не розглянуто, бо відтоді помісні собори РПЦ не скликалися. 21 січня 2009 р. Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет від імені УПЦ Київського патріархату направив на адресу Помісного Собору РПЦ лист з проханням визнати Українську церкву автокефальною і цим припинити її розділення”, - зазначають у Київському патріархаті.
„Собор Української православної церкви, що проходив у Києво-Печерській лаврі 1–3 листопада 1991 р., прийняв історичне рішення про необхідність буття УПЦ, як автокефальної церкви. Собор констатував, що для автокефального буття Української церкви є цілком достатні підстави. Початки Київської церкви закладені святим апостолом Андрієм Первозванним, більш як тисячу років нараховує історія Київської митрополії, що довела свою вірність Православ`ю в складних умовах протидії іншославної експансії й державному атеїзму. Наша церква має багатий богословський досвід, про що свідчить, наприклад, плідна діяльність Києво-Могилянської академії... Переважна більшість жителів України (близько 25 мільйонів) уважають себе православними християнами. З 1991 р. Україна існує як незалежна держава. Це – лише частина тих чинників, сукупність яких, на основі канонів і історичних прецедентів, є передумовою для автокефального буття церкви”, - наголошується у зверненні.
У документі звертається увага на те, що в минулому Російська православна церква визнавала автокефальними Православні церкви в Польщі, Чехословаччині й Америці. “Якщо за цими церквами було визнане право автокефалії, то відмова від визнання автокефалії Української православної церкви означатиме, що братня Російська церква в цьому питанні керується не церковними, а далекими від церкви політичними мотивами, застосовуючи подвійні стандарти й вносячи в життя церкви гордовитість мирської влади (8 правило III Всесвітнього собору)”, - підкреслюється у зверненні.
Водночас у Київському патріархаті усвідомлюють, що шлях автокефалії “може бути для багатьох важким і хворобливим, як важким і хворобливим був шлях подолання поділу Російської церкви, що завершився відновленням молитовного спілкування між Московським патріархатом і РПЦ за кордоном (РПЦЗ)”. І закликають згадати “свій біль, що заподіював поділ”, і “свою радість, викликану єднанням”. “І ви зрозумієте, що такий же біль відчуває розділена Українська церква й на таке ж єднання, як єдина Церква українського народу, вона сподівається”, - зауважують у Київському патріархаті.
“Якщо Помісний собор не знайде в собі сил і мужності прийняти вищезазначені рішення – ми, уповаючи на милість Божу, будемо й далі очікувати того, що в інших архіпастирів і пастирів віднайдуться такі сили й мужність. Разом із тим, ми молимося, щоб діяння вашого Помісного собору дійсно були згодні з волею Духа Святого й принесли мир і єдність Українській церкві”, - наголошується у зверненні Синоду УПЦ КП до Помісного собору РПЦ.
Як повідомляв УНІАН, Помісний собор РПЦ відкриється у Москві у вівторок для виборів нового патріарха замість померлого у грудні 2008 року Алексія II.
У Помісному соборі візьмуть участь всі архієреї РПЦ - понад 200 - у тому числі й кілька десятків ієрархів, які керують російськими парафіями за кордоном.