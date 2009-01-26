Синод УПЦ КП закликає Помісний собор РПЦ визнати церкву автокефальною

Синод Української православної церкви Київського патріархату закликає Помісний собор Руської православної церкви визнати „Українську церкву автокефальною і цим припинити її тривале розділення”.

Таке рішення ухвалив Синод Української православної церкви Київського патріархату, який відбувся у неділю.

В Київському патріархаті нагадують, що ще 1-3 листопада 1991 р. Собор Української православної церкви прийняв рішення про необхідність автокефального статусу УПЦ і направив відповідне прохання до Священноначалія РПЦ. “Архієрейський собор РПЦ, який засідав 31 березня – 4 квітня 1992 р., ухвалив передати розгляд питання про автокефалію УПЦ на черговий Помісний собор РПЦ. Питання і досі не розглянуто, бо відтоді помісні собори РПЦ не скликалися. 21 січня 2009 р. Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет від імені УПЦ Київського патріархату направив на адресу Помісного Собору РПЦ лист з проханням визнати Українську церкву автокефальною і цим припинити її розділення”, - зазначають у Київському патріархаті.

„Собор Української православної церкви, що проходив у Києво-Печерській лаврі 1–3 листопада 1991 р., прийняв історичне рішення про необхідність буття УПЦ, як автокефальної церкви. Собор констатував, що для автокефального буття Української церкви є цілком достатні підстави. Початки Київської церкви закладені святим апостолом Андрієм Первозванним, більш як тисячу років нараховує історія Київської митрополії, що довела свою вірність Православ`ю в складних умовах протидії іншославної експансії й державному атеїзму. Наша церква має багатий богословський досвід, про що свідчить, наприклад, плідна діяльність Києво-Могилянської академії... Переважна більшість жителів України (близько 25 мільйонів) уважають себе православними християнами. З 1991 р. Україна існує як незалежна держава. Це – лише частина тих чинників, сукупність яких, на основі канонів і історичних прецедентів, є передумовою для автокефального буття церкви”, - наголошується у зверненні.

У документі звертається увага на те, що в минулому Російська православна церква визнавала автокефальними Православні церкви в Польщі, Чехословаччині й Америці. “Якщо за цими церквами було визнане право автокефалії, то відмова від визнання автокефалії Української православної церкви означатиме, що братня Російська церква в цьому питанні керується не церковними, а далекими від церкви політичними мотивами, застосовуючи подвійні стандарти й вносячи в життя церкви гордовитість мирської влади (8 правило III Всесвітнього собору)”, - підкреслюється у зверненні.

Водночас у Київському патріархаті усвідомлюють, що шлях автокефалії “може бути для багатьох важким і хворобливим, як важким і хворобливим був шлях подолання поділу Російської церкви, що завершився відновленням молитовного спілкування між Московським патріархатом і РПЦ за кордоном (РПЦЗ)”. І закликають згадати “свій біль, що заподіював поділ”, і “свою радість, викликану єднанням”. “І ви зрозумієте, що такий же біль відчуває розділена Українська церква й на таке ж єднання, як єдина Церква українського народу, вона сподівається”, - зауважують у Київському патріархаті.

“Якщо Помісний собор не знайде в собі сил і мужності прийняти вищезазначені рішення – ми, уповаючи на милість Божу, будемо й далі очікувати того, що в інших архіпастирів і пастирів віднайдуться такі сили й мужність. Разом із тим, ми молимося, щоб діяння вашого Помісного собору дійсно були згодні з волею Духа Святого й принесли мир і єдність Українській церкві”, - наголошується у зверненні Синоду УПЦ КП до Помісного собору РПЦ.

Як повідомляв УНІАН, Помісний собор РПЦ відкриється у Москві у вівторок для виборів нового патріарха замість померлого у грудні 2008 року Алексія II.

У Помісному соборі візьмуть участь всі архієреї РПЦ - понад 200 - у тому числі й кілька десятків ієрархів, які керують російськими парафіями за кордоном.