У Ющенка рівень інфляції вже навіть бояться прогнозувати

“Бюджетна криза, яку ми отримаємо, буде набагато суттєвішою, аніж криза валютна”, – сказав журналістам перший заступник голови Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК.

Згідно з даними Секретаріату Президента, станом на 21 січня ц.р. до загального фонду держбюджету надійшло лише 3,5 млрд. грн. із запланованих 16,138 млрд. грн. При цьому витрати загального фонду було здійснено на рівні 9,891 млрд. грн., що становить 56% від планового показника на січень.

За словами О.ШЛАПАКА, фінансування витрат на 4,2 млрд. грн. відбулося за рахунок залишків Єдиного казначейського рахунку, а 2,1 млрд. грн. – за рахунок перехідних залишків з 2008 року.

“Це означає, що ми залізли в кошти місцевих бюджетів, залізли в кошти спеціального фонду, тобто суб`єктів центральних органів виконавчої влади та інших, і просто за рахунок цього зараз поки що закрили діру. Закрили її на 9,8 млрд. гривень, тоді як фінансувати потрібно 17,5 млрд. гривень”, – сказав О.ШЛАПАК.

За даними Секретаріату Президента, на сьогодні пряма заборгованість бюджету із заробітної плати та соціальних виплат становить близько 130 млн. грн.

“Ця цифра збільшуватиметься”, – сказав О.ШЛАПАК.

За його словами, нинішній галас навколо Національного банку України зумовлений не тільки бажанням змінити його керівництво, а ще й бажанням уряду отримати доступ для здійснення емісії незабезпечених коштів для покриття дефіциту, а також недонадходжень податків і зборів до державного бюджету.

“Дати змогу надрукувати таку кількість грошей, дати змогу знову включити прямий емісійний верстат для фінансування дефіциту бюджету, як це було, поки ми не прийняли Бюджетний кодекс, в якому категорично заборонили це робити, – це означає повернутися в ситуацію початку 90-х. Рівень інфляції я просто боюся навіть прогнозувати”, – сказав О.ШЛАПАК.

За його словами, Президент висловив ці зауваження у своєму листі до уряду країни. Крім того, після 1 лютого Президент України планує виступити зі зверненням до народу, щоб закликати суспільство звернути увагу на проблеми бюджету.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада скасувала свою постанову від 2004 року про призначення Володимира СТЕЛЬМАХА головою Національного банку України. Водночас ВР не підтримала постанову «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Верховної Ради України від 16 грудня 2004 року №2243-IV «Про звільнення С.ТІГІПКА з посади голови Національного банку України».