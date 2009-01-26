Бютівці пропонують ВР «зрізати» президентський термін Ющенка

Народний депутат від БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО пропонує Верховній Раді ухвалити постанову про проведення чергових виборів Президента України 27 грудня 2009 року.

Відповідний проект постанови “Про призначення чергових виборів Президента України” зареєстрований сьогодні у ВР.

Як повідомив кореспонденту УНІАН народний депутат А.ШЕВЧЕНКО, в проекті постанови при визначенні дати проведення виборів він спирався на ст.103 Конституції України, згідно з якою чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю останнього місяця п`ятого року повноважень Президента України.

Народний депутат зауважив, що інавгурація Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбулася 23 січня 2005 року, і тому 2005 рік є першим роком повноважень глави держави. При цьому, наголосив він, 5-й рік повноважень нинішнього Президента спливає 2009 року, а остання неділя останнього місяця п’ятого року повноважень припадає на 27 грудня 2009 року.

Крім того, за словами А.ШЕВЧЕНКА, якщо виходити з духу Конституції, то чергові вибори Президента мають відбуватися якнайближче до п’ятирічного терміну. При цьому він додав, що крім юридичних моментів призначення дати виборів, є і політичні. “Україна пов’язує вихід з кризи з проведенням президентських виборів, тому вони мають відбутися якнайшвидше”, - додав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник глави Секретаріату Президента України - уповноважений Президента України з питань контролю за діяльністю СБУ Ігор ПУКШИН заявив, що чергові президентські вибори мають бути призначені на 17 січня 2010 року. І.ПУКШИН пояснив, що згідно зі статтею 104 Конституції України, новообраний Президент України набуває повноважень з моменту складення присяги народу України на урочистому засіданні Верховної Ради. Ураховуючи, що Президент України В.ЮЩЕНКО вступив на посаду 23 січня 2005 року, за загальноприйнятим у законодавстві України порядком обчислення строків п`ятий рік його повноважень спливає 22 січня 2010 року, відповідно, чергові вибори Президента України за Конституцією України мають призначатися на 17 січня 2010 року і проводитися у цей день, зазначив І.ПУКШИН.