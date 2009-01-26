НАТО повинен очолити хтось з колишніх країн Варшавського договору

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Radoslaw Sikorski) заявив 26 січня, що не боротиметься за посаду генерального секретаря НАТО, повідомляється на сайті польського телеканалу tvn24.pl

"Я не є кандидатом на посаду Генерального секретаря НАТО", - зазначив Сікорський, проте при цьому додав, що новим генсеком НАТО все-таки повинен стати представник Центральної Європи.

Раніше європейські ЗМІ неодноразово називали 45-річного Сікорського найбільш ймовірним наступником нинішнього генсека НАТО Яапа де Хооп Схеффера, термін повноважень якого закінчується 31 липня. Ще одним кандидатом на місце генсека Альянсу преса називала чинного прем`єр-міністра Данії Андерса Фог Расмуссена, якого, за деякими даними, підтримує Франція.

Лента.ру