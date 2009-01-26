Ющенко: газовий конфлікт посилив взаєморозуміння між Україною і ЄС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що ситуація з транзитом газу до Європи навіть посилила взаєморозуміння між Україною і ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав в інтерв`ю виданню Financial Times у Брюсселі, де Президент перебуває з робочим візитом.

Зокрема, Президент висловив категоричне заперечення того, що ця ситуація негативно вплинула на відносини України з ЄС та перспективи євроінтеграції нашої держави. На його переконання, навпаки, це дало поштовх до подальшого взаєморозуміння сторін. «Це навіть посилює імпульс взаєморозуміння в євроінтеграції. Ми чесні в рамках цього інциденту, і правда за нами», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Водночас глава держави зазначив, що січневі події засвідчили надмірну залежність країн ЄС від одного постачальника енергоносіїв та показали відсутність єдиної газової політики в Євросоюзі. «Українська складова - це маленький відголосок цієї глобальної проблеми», - додав він. В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що організація газових відносин на двосторонньому рівні не найкращим чином відповідає сучасним європейським інтересам.

Окремо Президент прокоментував домовленості, досягнуті між Україною та Росією щодо постачання газу в Україну та транзиту через її територію. Він повторив, що передбачена ними цінова формула є непродуманою, і українська сторона цим документом взяла на себе непрості зобов`язання. Проте глава держави запевнив європейських споживачів, що Україна чітко виконає ці зобов`язання.