Нємцов: у вільній країні від Путіна зажадали б відзвітувати

Європейський Союз після «газової війни» зробить кроки до скорочення імпорту російського газу.

Таку думку висловив російський політик Борис НЄМЦОВ в інтерв`ю радіо «Эхо Москвы».

«Остаточної відмови від російського газу не відбудеться. Але його частка на європейському ринку зменшиться. Якщо зараз частка російського газу десь відсотків 40 у загальному балансі газовому Європи, то, я думаю, що протягом 50 років ця частка скоротиться до 20%», - сказав Б.НЄМЦОВ.

На його думку, це спричинить величезні збитки для Росії тому, що «Газпром» є основою і російської енергетики, і російської економіки.

«Тому, звичайно, ця війна, вона завдала величезного збитку Росії», - наголосив він.

Б.НЄМЦОВ також повідомив, що крім того, непостачання газу до Європи призводило до втрат для російського бюджету десь у 70-75 млн. дол. на добу. Таким чином, десь за 20 днів війни Росія втратила 1,5 млрд. доларів, потрібні нам зараз в умовах дефіциту російського бюджету.

На його думку, ці гроші повернути не вдасться.

«Ті, хто каже: «ви знаєте, ми зараз збільшимо обсяг постачання, надолужимо», вони не розуміють головного - що ціна, за якою «Газпром» продаватиме газ у другому кварталі, у третьому і четвертому, вона буде суттєво нижчою, аніж нинішні 450 дол. за тис. кубометрів. Тому що ціна на газ прив`язана до ціни на нафту з лагом десь 6-9 місяців. Таким чином, у другому кварталі ціна на газ буде вже суттєво нижчою, вона буде десь 280, потім, можливо, 250, і в четвертому вона може бути навіть 200 дол. за тис. кубометрів», - сказав Б.НЄМЦОВ, наголосивши, що таким чином компенсувати збиток, завданий внаслідок газової війни, не вдасться ані російському бюджету, ані «Газпрому».

«Якби в нас була вільна країна, то я думаю, що в нашому парламенті вже давно було б на цю тему парламентське розслідування, і В.ПУТІНА давно б викликали і зажадали відзвітувати за збиток, який він – він зокрема, він не єдиний, але він зокрема – завдав своїми нерозсудливими діями», - додав Б.НЄМЦОВ.