Тимошенко з нетерпінням чекає від Ющенка нової кандидатури глави НБУ

Рішення Верховної Ради України про відміну ухвали про призначення Володимира СТЕЛЬМАХА головою правління Національного банку України було не кращим, проте єдино можливим способом усунення його від посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила в прямому ефірі телеканалу ICTV увечері 26 січня.

«Це не дуже природний спосіб, але це єдино можливий правовий (спосіб), який можна було використовувати», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що чекає від Президента України Віктора ЮЩЕНКА внесення нової кандидатури на посаду голови НБУ в найкоротші терміни.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що перш за все новий кандидат на цю посаду повинен бути професіоналом високого рівня, людиною чесною, порядною, а також мати мужність протистояти тиску з боку вищих посадовців. Вона відзначила, що якщо така людина буде запропонована, то після призначення на посаду глави НБУ він зуміє стабілізувати курс гривні на рівні 6-6,50 за 1 долар, а також зможе зменшити ставку рефінансування.

Разом з тим, прем`єр наголосила, що якщо Президент не внесе нову гідну кандидатуру на посаду голови НБУ, то йому доведеться узяти всю відповідальність за ситуацію на валютному і фінансовому ринку України на себе.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що В.СТЕЛЬМАХУ вже 70 років, і згідно з українським законодавством, він вже протягом 5 років не має права бути на посаді голови правління Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Верховна Рада відмінила свою постанову від 2004 року про призначення В.СТЕЛЬМАХА головою правління Національного банку України.

У той же час ВР не підтримала постанову «Про визнання такою, що втратила дію постанови Верховної Ради України від 16 грудня 2004 року №2243-IV «Про звільнення С.ТІГІПКА з посади голови Національного банку України».