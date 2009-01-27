Тимошенко каже, що затримка з виплатами зарплат і пенсій можлива

Державний бюджет України в січні буде виконано. Про це прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила в прямому ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV у понеділок увечері.

«Ми виконаємо бюджет в січні і не порушимо жодного зобов’язання ні щодо пільг, ні щодо заробітних плат, ні щодо пенсій», - зазначила глава уряду.

За словами Прем’єр-міністра, затримка з виплатами можлива всього на три-чотири дні, у зв’язку з необхідністю скоригувати їх з надходженнями до бюджету.