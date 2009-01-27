У Росії й України з'явився новий привід для сварки - підводний човен

У Міністерстві закордонних справ України заявляють про відсутність правових підстав для поставок нових бойових кораблів до складу Чорноморського флоту РФ, який базується на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на засіданні прес-клубу МЗС директор першого територіального департаменту міністерства Леонід ОСАВОЛЮК.

Посилаючись на інформацію у ЗМІ, Л.ОСАВОЛЮК повідомив, що вчора представник Військово-морського флоту РФ заявив про те, що командування ВМФ Росії планує цього року поставити у Севастополь з Північного флоту новий підводний човен.

При цьому Л.ОСАВОЛЮК нагадав, що, відповідно до укладених двосторонніх договорів і базових угод, таке переозброєння є можливим виключно за згоди України. «Самостійно в односторонньому порядку РФ не має права замінити чи доповнити будь-яким кораблем чи будь-яким іншим видом озброєння ту частину ЧФ, яка базується на території України», - сказав він.

Водночас Л.ОСАВОЛЮК зауважив, що Україна готова розглядати питання про здійснення заміни озброєнь ЧФ РФ на території України за двох умов – укладення спеціальної угоди про заміну таких озброєнь і після укладення двосторонньої угоди про дії ЧФ РФ у кризових ситуаціях.

Л.ОСАВОЛЮК нагадав, що проекти цих угод Україна передала Росії і досі «не побачила готовності до узгодження цих документів».

«Таким чином, жодних правових підстав для поставки нових бойових кораблів до складу ЧФ, які базуються на території України, немає», - сказав дипломат.