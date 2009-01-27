Фокін про дії НБУ: гроші відвалили кому треба, нажилися, а кінці - у воду

Перший прем`єр-міністр України (1990-1992 роки) Вітольд ФОКІН упевнений, що поведінка Національного банку України на валютному ринку є свідомо організованою і продуманою авантюрою.

Таку думку В.ФОКІН висловив в інтерв`ю газеті «Столичные новости» (№ 3 від 27 січня 2009 року).

“Потрібно рятувати від розвалу банківську систему. Але не за рахунок кредиту МВФ: він надавався як резервний фонд для підкріплення золотовалютного запасу держави, який можна розцінювати як стабілізаційний у період кризи. А гроші «відвалили» потрібним банкам, нажилися на цьому, а кінці - у воду. Щоб зробити банківську систему стійкою, потрібно ухвалити закон про кримінальну відповідальність за неповернення банківських кредитів. Але не для «дрібноти», що взяла, наприклад, автомашину в кредит. А відповідати повинні великі підприємства і олігархічні клани, що взяли багатомільйонні кредити і потім «забули» їх повернути в результаті змови, за пристойний «відкат». Неважко здогадатися, що заборгованість по кредитах списувалася за рахунок бюджету. Курсова свистопляска з доларом - це свідомо організована, до дрібниць продумана авантюра», - сказав В.ФОКІН.

Перший прем`єр не виключив, що несподіване звернення до Міжнародного валютного фонду з проханням про виділення кредиту для України було продиктоване бажанням «кланів» дістати доступ до величезних ресурсів. «Не у такому вже тяжкому стані перебувала Україна: не було ні «газової війни», ні надзвичайного стану з валютою. Але! Все стане зрозуміле, якщо розглянути таку схему: у жовтні Національний банк продає банкам 37 мільярдів гривень нібито для порятунку банківської системи. Яким? В Україні - трохи менше сотні спроможних банків. Чи не здається дивним, що 30 мільярдів одержують 10 «обраних», а іншим, про людське око - всього 7 мільярдів?», - пояснив він.

В.ФОКІН нагадав, що Національний банк у жовтні на міжбанківській валютній біржі продає понад 4 млрд. дол. «Хто їх купив? Ті ж самі банки, які одержали 37 мільярдів гривень. Почому? По 5,3-5,5 гривні за долар. Після цього долар зникає. Що відбувається з товаром, коли відчувається його дефіцит? Правильно, росте в ціні. Долар почав набухати, як річка в повені: піднявся до 9 гривень. Ті, хто скуповував долари, викинули їх на продаж», - додав перший прем`єр України.

На його думку, розмови про відставку Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови НБУ почалися для того, щоб заспокоїти громадську думку. «Але все було зведене до нуля. Адже банки мають своїх лобістів і у Верховній Раді, і в Кабміні, і в Секретаріаті Президента. З чуток, СТЕЛЬМАХА урочисто відправлять відпочивати «у зв`язку з 70-річчям». Може, й Героя дадуть. Його навіть не допитали як слід. Дуже багато хто до цього причетний. У результаті, все спустили на гальмах. А прості люди, що взяли доларові кредити, опинилися в катастрофічному стані: підійшли терміни погашення боргу, а долари вже довелося купувати по 8-8,50. З народу здерли подвійну шкуру! А то і потрійну. До тих, хто не зміг повернути кредит, застосували санкції: не сплатив - віддавай будинок, машину. Хто забирав? Ті ж банки», - сказав В.ФОКІН.