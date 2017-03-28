Пєсков назвав інформацію про своє відвідування Луганська "качкою", прибуття Суркова спростовувати не став

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав інформацію про своє відвідування Луганська черговою «качкою», але не став спростовувати прибуття до цього контрольованого Росією міста Владислава Суркова, запропонувавши перевірити цю інформацію Службі безпеки України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам.

«Я саме зараз з Луганська і дзвоню – жарт. Ні, це чергова "качка". Не звертайте на це уваги, а СБУ працює, нехай перевіряє. Це їх робота», - сказав Пєсков, коментуючи на прохання УНІАН інформацію ЗМІ про нібито відвідування ним Луганська і про те, що СБУ перевіряє це повідомлення.

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Відповідаючи на запитання, чи є в Луганську зараз помічник президента РФ Владислав Сурков, він сказав: «Теж нехай перевіряє (СБУ). Українські платники податків платять гроші – невеликі, грошей мало заробляють – платять гроші, щоб СБУ займалася серйозними справами, нехай СБУ і займається».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ЗМІ поширили інформацію, що 27 березня до Луганська таємно прибув прес-секретар Путіна Пєсков. Мета візиту невідома. Одна з можливих версій – ймовірна зміна керівництва «ЛНР».

Радник голови СБУ Юрій Тандіт повідомив, що СБУ перевіряє цю інформацію.