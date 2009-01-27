Турчинов каже, що перерозподіл крісел в уряді буде з неділі
16:46, 27 січня 2009Політика
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Питання ще не обговорювалося
Рада коаліції наступного тижня розгляне можливі кадрові ротації в уряді.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.
«Я сподіваюся, наступного тижня відбудеться сесійна робота Верховної Ради, відбудеться засідання ради коаліції, й там усі питання обговорюватимуться», - сказав О.ТУРЧИНОВ.
За його словами, всі існуючі варіанти кадрових замін у складі Кабінету міністрів є домислами засобів масової інформації.
«Ні на засіданнях уряду, ні на раді коаліції конкретне питання не обговорювалося», - підкреслив перший віце-прем`єр.
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