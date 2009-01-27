Литвин офіційно запросив Ющенка на відкриття четвертої сесії ВР

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН офіційно запросив Президента України Віктора ЮЩЕНКА на відкриття четвертої сесії Верховної Ради України шостого скликання, яке відбудеться 3 лютого поточного року.

Про це агентству УНІАН повідомили в прес-службі парламенту.

«З огляду на принцип єдності державної влади та усталену парламентську традицію, маю честь запросити Вас на відкриття чергової четвертої сесії Верховної Ради України шостого скликання, що згідно з Конституцією України відбудеться 3 лютого 2009 року», - йдеться у листі голови ВР до глави держави.

В.ЛИТВИН також звернувся до В.ЮЩЕНКА з проханням повідомити про можливу дату заслуховування парламентом щорічного послання Президента України до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

В.ЛИТВИН зазначає у листі: «Зважаючи на поточну ситуацію в Україні, сподіваюсь, що від своєчасності такого послання певною мірою залежатиме як пошук, насамперед у парламенті, заходів, спрямованих на подолання кризових явищ в економічній, соціальній і політичній сферах, так і шляхів їх реалізації».