Посли країн G7 підтримали пропозицію Порошенка щодо створення робочої групи для опрацювання з громадськістю змін для закону про е-декларування
Посли країн G7 (Група підтримки України) зустрілися з президентом України.
Посли країн "Великої сімки" промислово розвинених країн (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) підтримали пропозицію президента України Петра Порошенка щодо створення робочої групи для опрацювання спільно з громадськістю змін для закону про "Про запобігання корупції" (№6172) в частині, яка зобов’язує представників громадських об'єднань подавати електронні декларації.
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Про це УНІАН повідомили у Посольстві Італійської Республіки, яка головує у "Великій сімці" у 2017 році.
У дипломатичному відомстві відзначили, що минулого вечора посли країн G7 (Група підтримки України) зустрілися з президентом України.
"Вони висловили вдячність за обнадійливий прогрес, досягнутий українською владою у стабілізації і реформуванні економіки та впровадженні структурних реформ, незважаючи на тривалий збройний конфлікт на сході", - йдеться у заяві.
Також зазначається, що посли G7 підтримали зусилля України у процесі реформ, надавши особливого значення потребі зміцнення удосконалень у бізнес-середовищі, сприяючи залученню іноземних та внутрішніх інвестицій.
"Посли обговорили з президентом Порошенком низку актуальних (нещодавніх) проблем, які викликають стурбованість, в тому числі, окрім іншого, які стосуються програми реформ, особливо боротьби з корупцією, і зокрема таких як розширення електронного декларування доходів (і майна) на представників громадянського суспільства. Вони були заохочені обіцянкою президента Порошенка про скликання робочої групи, в тому числі за участі громадянського суспільства, щоби розглянути останні законодавчі поправки", - наголошується у заяві.
Разом з тим, зазначається, що посли країн "Великої сімки" підкреслили необхідність інституційної стабільності в Україні як передумову для подальших реформ.
"Вони також пообіцяли і надалі підтримувати Україну на її шляху реформ, відповідальність за які повністю знаходиться в руках України", - йдеться у заяві.
Як повідомляв УНІАН, 23 березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення зміни до статті 3 закону України «Про запобігання корупції» (№6172), яка звільняє військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від подання е-декларацій і зобов'язує до цього представників громадських об'єднань.
27 березня президент України підписав цей закон.