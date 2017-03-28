Посли країн G7 підтримали пропозицію Порошенка щодо створення робочої групи для опрацювання з громадськістю змін для закону про е-декларування

Посли країн "Великої сімки" промислово розвинених країн (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) підтримали пропозицію президента України Петра Порошенка щодо створення робочої групи для опрацювання спільно з громадськістю змін для закону про "Про запобігання корупції" (№6172) в частині, яка зобов’язує представників громадських об'єднань подавати електронні декларації.

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Про це УНІАН повідомили у Посольстві Італійської Республіки, яка головує у "Великій сімці" у 2017 році.

У дипломатичному відомстві відзначили, що минулого вечора посли країн G7 (Група підтримки України) зустрілися з президентом України.

"Вони висловили вдячність за обнадійливий прогрес, досягнутий українською владою у стабілізації і реформуванні економіки та впровадженні структурних реформ, незважаючи на тривалий збройний конфлікт на сході", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що посли G7 підтримали зусилля України у процесі реформ, надавши особливого значення потребі зміцнення удосконалень у бізнес-середовищі, сприяючи залученню іноземних та внутрішніх інвестицій.

"Посли обговорили з президентом Порошенком низку актуальних (нещодавніх) проблем, які викликають стурбованість, в тому числі, окрім іншого, які стосуються програми реформ, особливо боротьби з корупцією, і зокрема таких як розширення електронного декларування доходів (і майна) на представників громадянського суспільства. Вони були заохочені обіцянкою президента Порошенка про скликання робочої групи, в тому числі за участі громадянського суспільства, щоби розглянути останні законодавчі поправки", - наголошується у заяві.

Разом з тим, зазначається, що посли країн "Великої сімки" підкреслили необхідність інституційної стабільності в Україні як передумову для подальших реформ.

"Вони також пообіцяли і надалі підтримувати Україну на її шляху реформ, відповідальність за які повністю знаходиться в руках України", - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення зміни до статті 3 закону України «Про запобігання корупції» (№6172), яка звільняє військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від подання е-декларацій і зобов'язує до цього представників громадських об'єднань.

27 березня президент України підписав цей закон.