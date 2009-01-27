Митрополит Володимир підтримав на виборах митрополита Кирила

Митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР підтримав кандидатуру Місцеблюстителя Патріаршого Престолу митрополита Смоленського і Калінінградського КИРИЛА на виборах патріарха Російської православної церкви.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Помісного Собору РПЦ.

«Друге засідання Помісного Собору відкрилося коротким виступом Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА. Він розповів про сучасний стан Українського Православ`я й значення братської підтримки всієї Повноти Російської Церкви в протистоянні розколам і розділенням. Він також повідомив делегатам Собору, що віддає свій голос за кандидатуру Місцеблюстителя Патріаршого Престолу митрополита Смоленського і Калінінградського КИРИЛА», - йдеться в повідомленні.