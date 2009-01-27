Турчинов: власники банку «Надра» прикриваються вкладниками

Власники банку «Надра» прикриваються вкладниками, щоб компенсувати втрату можливого прибутку «РосУкрЕнерго», якщо б ця компанія зберегла свою присутність на українському ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів, коментуючи акції протестів вкладників і працівників банку «Надра», що пройшли сьогодні у ряді регіонів України.

“Це блюзнірство і порожні заяви (звинувачення на адресу уряду в проблемах банку – УНІАН), за якими нічого не стоїть», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

У той же час перший віце-прем`єр підкреслив, що уряд не дозволить за рахунок вкладників вирішувати проблеми втраченої вигоди.

“Уряд не дозволить за рахунок вкладників банку вирішувати питання пана ФІРТАША і «РосУкрЕнерго», прикриваючись вкладниками, як щитом. Будь ласка – розраховуйтеся з вкладниками, і ми в цьому готові допомагати, і не буде жодних проблем», - підкреслив він.

О.ТУРЧИНОВ заявив, що якби власники банку «Надра» використовували рефінансування Нацбанку за призначенням, зокрема, для повернення депозитів і підтримки платоспроможності, у банку не виникли б проблеми.