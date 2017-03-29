Уряд не має права звільняти членів НАЗК – Петренко

Уряд не має права звільняти членів НАЗК, згідно із законодавством. Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко, пише УП.

Адже, згідно із законом, НАЗК – є незалежним органом, а члени НАЗК призначаються на посаду Кабінетом Міністрів строком на чотири роки за результатами конкурсу.

Читайте такожПетренко запропонував ВР скасувати кримінальну відповідальність за несвоєчасне подання е-декларацій

«Відповідно до закону, уряд не має повноважень звільняти цих осіб (членів НАЗК - ред.), тому покладаємося на їхню добру волю", - сказав він.

Зазначається, що при цьому, за законом, члена НАЗК можна звільнити в разі призначення чи обрання на іншу посаду, досягнення шістдесяти п’яти років; неможливості виконувати повноваження через стан здоров’я; набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього; припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України; подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням; відмови від прийняття присяги державного службовця; смерті.

Також причиною для звільнення може бути набрання законної сили рішенням суду, яким встановлено систематичне порушення вимог цього Закону, якщо відповідні порушення не містять ознак злочину.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман порадив усім членам Національного агентства з питань запобігання корупції піти у відставку.

"Я вам раджу всім просто зібратися сьогодні, написати заяви і піти у відставку", - сказав Гройсман.

Із наближенням 31 березня, дати завершення другого етапу подання електронних декларацій, сайт Нацагенції із запобігання корупції перестав витримувати навантаження. Соцмережами ширяться повідомлення від чиновників, які не можуть заповнити декларації через технічні проблеми.