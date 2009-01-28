Балога знайшов для Тимошенко тему актуальнішу, ніж вибори Президента

Намагання Блоку Юлії Тимошенко нав`язати суспільству дискусію щодо точної дати майбутніх президентських виборів є частиною плану з відвернення уваги людей від актуальних і болючих економічних проблем. Таку оцінку висловив сьогодні глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

На його переконання, спроби БЮТ розігнати інформаційні хвилі щодо встановлення дати голосування слід розглядати як складову масованої кампанії, яка має на меті дезорієнтувати громадськість. Далеко не вперше БЮТ хоче підмінити сурогатними приводами пріоритетні питання, які мають бути в центрі діалогу між владою та суспільством, відзначає глава СП.

«Так завжди робили ідеологи тоталітарних режимів, таку ж тактику взялися втілювати політтехнологи БЮТ. Вона проста: треба зчинити галас на якусь резонансну тему, потім всіляко підігрівати до неї інтерес, придумуючи все нові й нові деталі, щоб обговорення ставало вже не засобом встановлення істини, а самоціллю, самодостатнім процесом. У підсумку громадськість остаточно забуває, що стало причиною обговорення, і повністю поглинається суперечками на підкинуту їй ерзац-тему», - наголошує В.БАЛОГА.

За його словами, розрахунок БЮТ на те, що громадськість упіймається на цей гачок, свідчить лише про космічну віддаленість цієї політичної сили від інтересів суспільства і країни. Адже нині людей насамперед хвилює не політика, а економіка: зростання боргів із зарплати, невиплачені пенсії, невизначеність із ціною на газ, захмарні цінники в аптеках і крамницях, ледь теплі батареї в оселях, комунальний безлад. Тому заповзятливість, з якою «біло-сердечні» взялися визначати день голосування за майбутнього Президента, доцільніше було б спрямувати на розв`язання першочергових економічних питань, наголошує В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату провів паралелі між дискусіями щодо дати виборів Президента і широкою атакою на Національний банк, яку БЮТ активно веде з усіх доступних позицій: у Кабінеті Міністрів, Верховній Раді, у засобах масової інформації. В.БАЛОГА назвав це брудними кампаніями з дискредитації та дезінформації. Так само як численні звинувачення щодо НБУ побудовані на маніпуляціях і жонглюванні фактами, так і в заяви про точний день президентських виборів навмисно вкладаються закиди у чиїхось підступних намірах, зазначає глава СП.

«Для Президента Віктора ЮЩЕНКА не має принципового значення, коли саме - у грудні 2009 чи січні 2010 року - відбудеться голосування. Уся ця малопродуктивна метушня, яку БЮТ організував навколо дати виборів, його зовсім не цікавить. Вибори будуть призначені Верховною Радою, ніяких двозначностей тут не може бути. Тому «біло-сердечним» не слід настільки болісно перейматися цією темою, даремно витрачати свої сили і ресурси. Натомість їм варто подумати над тим, як пояснити суспільству системні економічні провали уряду під керівництвом Ю.ТИМОШЕНКО. А це - дуже і дуже непросте завдання», - резюмував В.БАЛОГА.