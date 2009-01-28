СБУ застерігає митницю від реалізації «плану Тимошенко»

Служба безпеки України направила офіційне застереження до Енергетичної регіональної митниці України з вимогою не допустити будь-яких незаконних дій стосовно обсягів газу, які знаходяться під митним контролем та заявлені у митному режимі як «транзит». Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

СБ України наголошує, що "під час будь-яких операцій стосовно цих обсягів газу в обов’язковому порядку мають бути присутніми співробітники спеціального підрозділу СБУ з боротьби із корупцією та організованою злочинністю для недопущення будь-яких дій, що завдають шкоди національним інтересам держави".

На уточнююче запитання УНІАН, про які саме обсяги газу йдеться, начальник прес-центру СБУ – прес-секретар СБУ Марина ОСТАПЕНКО сказала, що мова йде про обсяги всього газу, який заявлений як транзит.

Водночас, як повідомляв УНІАН, 24 січня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Державна митна служба повинна здійснити митне оформлення природного газу обсягом 11 млрд. кубометрів, який НАК «Нафтогаз України» придбав у ВАТ «Газпром» і який вже знаходиться в українських газових сховищах.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила, коментуючи заяву голови Держмитслужби Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО про неможливість розмитнення газу з ПГС, оскільки його власником є компанія «РосУкрЕнерго».

«Як виявилося, ХОРОШКОВСЬКИЙ і ФІРТАШ – одна команда, але в той же час все буде розмитнено, все буде зроблено як слід, і ніхто у народу України не забере газ, який йому належить. Ніхто!»,- сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр підкреслила, що НАК «Нафтогаз України» вже розрахувався з «Газпромом» за цей обсяг газу.

Як повідомляв УНІАН, згідно з підписаним 19 січня газовим контрактом із Росією, Україна за спеціальною ціною у 153,9 долара за тисячу кубометрів повинна була викупити 11 млрд. куб. м. газу, що зберігається в українських газових сховищах, але не належить державі. З цих 11 млрд. кубометрів газу 6 млрд. Україна збирається використати як технологічний, а 5 млрд. – реалізувати на внутрішньому ринку країни.

23 січня у ефірі програми "Свобода на Інтері" голова Державної митної служби України В.ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що митниця не може розмитнити 11 млрд. кубометрів газу, що зберігаються в українських ПГС, оскільки, згідно з документами, власником цього газу є “РосУкрЕнерго”.

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив В.ХОРОШКОВСЬКОГО першим заступником голови СБУ.

На новій посаді В.ХОРОШКОВСЬКИЙ відповідатиме за організацію роботи СБУ щодо захисту економічної безпеки держави і боротьбу з легалізацією брудних коштів.

Вчора коментуючи в інтерв`ю Українській правді питання про 11 мільярдів кубометрів газу в українських сховищах, ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив: "Є періодична декларація в режимі заявленого транзиту, де Нафтогаз бере на себе зобов`язання виступити транзитером цього газу і доставити його на західний кордон України.

Тому змінити статус цього газу можна, якщо Росукренерго як власник відмовиться від нього або продасть його. Сьогодні, коли вже заявлений режим транзиту , ці дії повинні бути узгоджені з митною службою».