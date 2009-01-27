Хорошковський: 11 млрд кубів газу у сховищах належать Росукренерго

Валерій Хорошковський, керівник держмитслужби, вважає, що нинішнє загострення його відносин з прем`єр-міністром Юлією Тимошенко (аж до того, що за даними Української правди, вона збирається на завтрашньому засіданні Кабміну поставити питання про звільнення Хорошковського) пов`язано з розбіжністю в думках про те, кому саме належать 11 мільярдів кубометрів газу, закачаних в підземні газосховища України.

«Цей газ належить Росукренерго, - заявив Хорошковській в інтерв`ю Українській правді. - Є періодична декларація в режимі заявленого транзиту, де Нафтогаз бере на себе зобов`язання виступити транзитером цього газу і доставити його на західний кордон України.

Тому змінити статус цього газу можна, якщо Росукренерго як власник відмовиться від нього або продасть його. Сьогодні, коли вже заявлений режим транзиту, ці дії повинні бути узгоджені з митною службою».

Походження цього газу Хорошковський пояснив так: «Він з`явився там як газ, який належить Росукренерго, і був призначений для транзиту до Європи. У своєму листі Росукренерго стверджує, що воно не позбулося своєї власності. Тобто документи первинного характеру, які були при входженні газу до України, для мене є основоположними».