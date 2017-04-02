Інтерпол безпрецедентно довго вирішує питання щодо оголошення у розшук депутата Онищенка – НАБУ

Інтерпол безпрецедентно довго вирішує питання щодо оголошення у розшук народного депутата Олександра Онищенка, підозрюваного в організації схеми з продажу газу.

Про це в інтерв'ю програмі «ТСН.Тиждень» повідомив керівник НАБУ Артем Ситник.

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Керівник НАБУ зазначив, що розслідування основної частини кримінального провадження щодо так званої «газової схеми» вже закінчено, підозрювані ознайомлюються із матеріалами.

Стосовно головного підозрюваного у справі – Онищенка, то це питання вирішуватиметься окремо.

"Зараз ми з антикорупційним прокурором вирішуємо, чи запускати заочне засудження, чи все ж таки вдасться дочекатися рішення Інтерполу. До речі, безпрецедентно довго Інтерпол вирішує питання оголошення у розшук (Онищенка)", - сказав Ситник.

Також він зазначив, НАБУ поки не має офіційної інформації про звільнення з-під варти затриманої в Іспанії матері Онищенка - Інеси Кадирової, яка також проходить у справі.

За словами Ситника, навіть якщо іспанський суд відпустив на волю Кадирову, то це не означає що справа політична.

"Сам факт звільнення з-під варти ще не значить, що ця справа - політична… Я не думаю, що це привід говорити про політизацію цієї справи", - сказав Ситник.

Нагадаємо, 30 березня в Іспанії затримали матір депутата Онищенка Інесу Кадирову. НАБУ оголосило її у розшук у серпні 2016 року. Вона підозрюється у створенні злочинної організації, розтраті майна в особливо великих розмірах та фіктивному підприємництві.

Але Онищенко запевняв, що його матір вже відпустили. За його словами, суд відпустив Кадирову на підставі його "політичного переслідування".

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Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2016 року в НАБУ та САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування".

Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є Онищенко, якого Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт, але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.

Всього в рамках даного кримінального провадження було затримано 12 підозрюваних, п’ятеро з яких визнали себе винними і погодилися на угоду зі слідством.