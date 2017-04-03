Обшуки в НБУ проводились в рамках справи про незаконне витрачання коштів рефінансування – Ситник

Обшуки в Національному банку України 29 березня проводились в рамках розслідування кримінального провадження, в якому фігурує керівництво НБУ, щодо незаконного витрачання коштів рефінансування.

Про це у прямому ефірі програми «ТСН.Тиждень» повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

«У нас уже кілька місяців розслідується кримінальне провадження, де фігурує керівництво Національного банку України, і воно пов'язане з витрачанням коштів, виділених ряду комерційних банків на рефінансування, і законність витрачання цих коштів, причетність до незаконного витрачання цих коштів є предметом розслідування цієї справи», - повідомив Ситник.

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Він додав, що під час обшуку посадовці Нацбанку надали всі документи, які цікавили слідчих, і зараз з ними працюють детективи.

Також Ситник повідомив, що за останні два тижні до розслідування провадження долучилися працівники Національної поліції.

«І зараз група детективів і група працівників Національної поліції продовжують роботу у цій справі», - сказав голова НАБУ.

На запитання, скільки людей узагалі проходить у провадженні, Ситник сказав: «Для того, щоб сказати точну кількість людей, які фігурують у цій справі, паралельно ще проводиться робота із витребування матеріалів з-за кордону, оскільки велика частина коштів, які видавалися як рефінансування, перераховувалася або на офшори, або в іноземні банки».

При цьому Ситник зауважив, що йдеться про мільярдні збитки.

Водночас голова НАБУ зазначив, що на даному етапі розслідування справи не йдеться про конкретних посадовців.

«Ми зараз не говоримо про конкретних посадових осіб. Ми говоримо про те, що в будь-якому випадку такі величезні (фінансові) потоки (виведення грошей за кордон) не можуть обійтися без участі керівництва Національного банку. Тому практично все керівництво буде перевірятися на причетність до цих дій», - сказав Ситник.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня детективи НАБУ провели обшуки у Нацбанку.

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У НАБУ поінформували, що «слідчі дії відбуваються в рамках розслідування кримінального провадження за фактами зловживання посадовцями НБУ своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, які за попередньою змовою зі службовими особами низки комерційних банків в порушення закону "Про банки та банківську діяльність" вчинили дії, які спричинили тяжкі наслідки державним інтересам. Йдеться про період 2015-2016 років».

30 березня Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що проведення слідчих дій у Нацбанку пов'язане, в тому числі, і з діяльністю "Платинум Банку", визнаного неплатоспроможним на початку цього року.