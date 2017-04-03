"Відродження" закликало уряд виділити на відновлення Балаклії ще 200 мільйонів гривень

Депутати групи «Партія «Відродження» пропонують збільшити урядову допомогу для відновлення Балаклії після вибухів на складі боєприпасів. Для цього вони ініціювали звернення від парламентарів до Кабінету міністрів з вимогою виділити ще 200 мільйонів гривень з резервного фонду Державного бюджету України.

«Сьогодні треба об’єднати зусилля і підписати відповідне звернення до прем’єр-міністра та Уряду, щоб виділити додаткові 200 мільйонів гривень, яких сьогодні не вистачає для відновлення Балаклії. З цим питанням не можна тягнути і Уряд має розглянути виділення коштів з резервного фонду Державного бюджету України якомога швидше. Жителі Балаклії сьогодні знаходяться в складному становищі. Багато наших громадян залишились баз даху над головою. І парламент не може стояти остронь", - підкреслив народний депутат.

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Про це під час виступу на Погоджувальній раді керівників фракцій та голів комітетів ВР заявив народний депутат групи «Партія «Відродження» Олександр Біловол.

Він нагадав, що через вибухи та пожежі були пошкоджені 265 будинків. Зокрема, снаряди потрапили у дві місцеві школи, 2 дитсадочки, зачепило 8 соціальних об’єктів. Без житла залишилися 93 родини з 180 громадян. Відновленню взагалі не підлягають 2 приватних будинки і 13 багатоповерхівок. Тільки за попередніми розрахунками, сума збитків від надзвичайної події у Балаклії сягає 300 мільйонів гривень.

Сьогодні відновлювальні роботи у місті тривають. Депутати партії “Відродження” надали допомогу мешканцям Балаклії у відновленні житла і привезли до міста будівельні матеріали та гуманітарну допомогу. Також, за ініціативи фракції “Відродження”, з бюджету Харківської обласної ради виділили 10 млн гривень на відновлення житла в Балаклії.

Ще 2 млн гривень виділила Балаклійська міська рада, 20,6 млн гривень – Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 100 млн гривень – Кабінет міністрів. Але цих грошей замало, вважає народний депутат.

Нагадаємо, пожежа на складі в Балаклії з подальшими вибухами боєприпасів почалася в ніч на 23 березня, близько 36 тисяч мешканців міста і довколишніх сіл евакуювали.